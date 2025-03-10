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Опубликованы новые изображения макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Ожидаемый iPhone 17 может получить новый дизайн с островом задней камеры, аналогичным тому, который используется в Google Pixel 9. Инсайдер Маджин Бу представил макеты iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro, основанные на CAD-рендерах.

Опубликованы новые изображения макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro будет оснащён обновлённым прямоугольным блоком камер, тогда как более тонкий iPhone 17 Air получит одну заднюю камеру и вспышку в стиле Google Pixel. Толщина iPhone 17 Air составит 5,5 миллиметра, а iPhone 17 Pro Max — 8,725 миллиметра, что связано с установкой более мощной батареи в флагманской модели.

Опубликованы новые изображения макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro Max

Оба устройства получат 6,9-дюймовые дисплеи с рамками, аналогичными iPhone 16 Pro Max. Хотя высота выступа камеры iPhone 17 Air не уточняется, ранее опубликованные рендеры показывают, что он достаточно крупный.

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