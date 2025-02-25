Опубликованы некоторые характеристики грядущего Xiaomi Redmi K80 Ultra

Выход Xiaomi Redmi K80 Ultra ещё не скоро, но появились новые подробности о смартфоне.

По информации от Digital Chat Station, устройство получит 6,8-дюймовый LTPS экран с разрешением 1,5K и металлическую центральную часть. На задней панели будет круглый модуль камеры.

Внутри будет установлен процессор MediaTek Dimensity 9400+, который скоро выйдет в улучшенной версии. Также предусмотрена батарея ёмкостью около 7400 мАч, но мощность зарядки уменьшится с 120 Вт до 100 Вт.

Ожидается, что Redmi K80 Ultra будет представлен в июле или августе и, скорее всего, станет эксклюзивом для Китая под названием «Redmi K80 Extreme Edition».