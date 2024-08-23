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Опубликованы наиболее популярные в 2024 году платные сервисы Apple

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О самых популярных платных сервисах Apple рассказали аналитики CIRP, подготовившие отчет.

Аналитическая компания CIRP опубликовала отчет о наиболее востребованных сервисах Apple с моделью платной подписки в 2024 году.

Лидером стал сервис облачного хранилища iCloud, который используется 64% активных пользователей техники Apple. В 2022 году этот показатель составлял 60%.

На втором месте находится Apple Music с 42% подписчиков. Далее следуют Apple Podcast (37%), страховка AppleCare (35%) и Apple TV (32%).

По итогам третьего финансового квартала 2024 года выручка Apple от сегмента услуг составила $24,21 миллиарда, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

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