Опубликованы качественные изображения Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Инсайдер Ишан Агарвал в социальной сети опубликовал официальные изображения смартфонов Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro.

Рендеры новый китайских флагманов раскрыли главные отличия между обычной и Pro-версией.

В основе серии Oppo Find X2 будет лежать процессор Snapdragon 865, оперативной памяти в аппаратах установят до 12 ГБ.

В Oppo Find X2 Pro в верхней части блока основной камеры будет расположен перископный объектив, который обеспечит 60-кратный зум.

С лицевой стороны Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro выглядят одинаково. В них будут минимальные рамки по периметру экрана, и небольшой вырез в верхнем левом углу для одинарной фронтальной камеры.

Презентация Find X2 и Find X2 Pro состоится 6 марта.