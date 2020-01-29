Опубликованы качественные изображения и видео смартфонов iPhone 12

Опубликованы качественные изображения и видео смартфонов iPhone 1229.01.2020 23:32
Это уже не первые качественные рендеры смартфона iPhone, и они, как и прежде созданы исключительно на слухах.
Ранее неоднократно сообщалось, что семейство iPhone 12 получит измененный дизайн. В частности, сообщалось про новую рамку, которая будет плоской как на iPhone 4.
Также сообщалось, что вся серия iPhone 12 выйдет с OLED дисплеями с частотой обновления 120 Гц.
Ожидается, что улучшат в смартфонах и камеру, а еще в них появится дополнительный модуль, отвечающий за глубину сцены. Достоверно известно про 5G модем у всех iPhone 12.
Новое поколение «яблочных» смартфонов будет представлено в сентябре, а в первом квартале текущего года появится бюджетный iPhone SE.
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