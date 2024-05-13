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Опубликованы изображения Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Snapdragon

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Windows на Arm — это операционная система Windows, оптимизированная для работы на устройствах, использующих процессоры на архитектуре Arm.

Опубликованы изображения Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Snapdragon

Согласно данным инсайдеров, компания Qualcomm планирует выпустить новые чипы Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые будут использоваться в энергоэффективных ноутбуках, работающих на платформе Windows на Arm.

Недавно в сети представили изображения ноутбука Lenovo IdeaPad Slim 5, который будет оснащен чипсетом Snapdragon X Plus. Предполагается, что новый ноутбук может быть немного менее производительным по сравнению с предыдущей моделью IdeaPad Slim 5, которая предлагает выбор между процессорами AMD Ryzen Hawk Point и Intel Meteor Lake.

Опубликованы изображения Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Snapdragon

Чип Snapdragon X Plus оснащен 10 процессорными ядрами Qualcomm Oryon, включающими 6 высокопроизводительных ядер и 4 энергоэффективных ядра. Он является урезанной версией чипа Snapdragon X Elite, и оба они будут основаны на 4-нм технологическом узле TMMC.

Опубликованы изображения Lenovo IdeaPad Slim 5 на базе Snapdragon

На изображениях также показаны порты нового ноутбука. Он предлагает два порта USB-C, порт HDMI и разъем 3,5 мм на левой стороне, а на правой стороне — два порта USB-A и слот для карт microSD. Это отличается от некоторых будущих ноутбуков на базе Snapdragon, которые могут не иметь разъема 3,5 мм, но IdeaPad Slim 5 сохраняет этот разъем.

IdeaPad Slim 5 14IMH9 будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1920 x 1200, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 60 Гц и 100%-ным рейтингом DCI-P3. Цена этой модели составит 1000 долларов.

Ожидается, что первая волна ноутбуков на базе Snapdragon будет выпущена 20 мая.

 

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