Опубликованы изображения Galaxy S24 FE, раскрывающие его дизайн

Портал Android Headlines опубликовал более 60 детализированных рендеров Galaxy S24 FE, включая разнообразные фирменные аксессуары для нового смартфона. Эти изображения позволяют оценить, как будет выглядеть устройство в различных чехлах и расцветках.

На первых фото Galaxy S24 FE представлен в силиконовых чехлах жёлтого, мятного, тёмно-синего, белого и тёмно-серого цветов. В другой серии рендеров показан чехол-книжка Smart View с «окном» для виджета часов и кардхолдером в разных цветах.

Третий набор изображений демонстрирует прозрачный чехол-накладку Samsung Flipsuit Case с декоративными вставками и защитной плёнкой для дисплея. Последняя подборка включает чехлы серии Standing Grip, которые имеют специальную вставку для удобства удержания смартфона.

Все рендеры подтверждают, что Galaxy S24 FE будет оснащён плоским дисплеем, корпусом с плоскими гранями и тройной камерой с вертикальным расположением объективов.