Опубликованы характеристики предстоящей серии Xiaomi Redmi Note 13

Известный китайский технологический лидер Digital Chat Station недавно поделился деталями о предстоящей серии смартфонов Redmi Note 13 на платформе Weibo. Предполагается, что выход новых моделей состоится в октябре в Китае. Некоторые из них уже были зарегистрированы в базе данных сертификации TENAA с указанием основных характеристик.

Согласно этой информации, в линейке Redmi Note 13 появятся две бюджетные модели с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и емкостью аккумулятора около 5120 мАч. По данным TENAA, эти устройства имеют модельные номера 2312CRAD3C и 2312DRA50C, хотя точные названия пока неизвестны. Вероятно, эти номера связаны с Redmi Note 13 Pro.

Также была упомянута высококлассная модель, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Этот вариант, скорее всего, получит батарею ёмкостью около 5000 мАч. Устройство, которое имеет модельный номер 23090RA98C и также было зарегистрировано в TENAA, может представлять собой Redmi Note 13 Pro+.

Кроме того, все три модели Redmi Note 13 будут оснащены сертифицированными экранами для защиты зрения с разрешением 1,5K. Они также получат камеры с разрешением 200 мегапикселей с сенсором Samsung HPX размером 1/1,4 дюйма для создания высококачественных изображений.

Согласно данным TENAA, в Redmi Note 13 Pro может быть установлен чип Snapdragon 7 Gen 1, а в Note 13 Pro+ — чип Dimensity 7200. Предполагается, что эти устройства будут отличаться по объему оперативной и встроенной памяти. Все модели будут оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной камерой 200 + 8 + 2 мегапикселя и 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев.