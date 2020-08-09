Опубликованы характеристики нового флагмана Huawei Mate 40

Китайская Huawei свой флагманский смартфон представит в следующем месяце, а пока инсайдеры сообщают новые подробности о новинке.

Недавно в распоряжении инсайдера Slashleaks появился скриншот экрана нового Huawei Mate 40, который раскрывает основные характеристики устройства.

Так выяснилось, что работать смартфон будет на процессоре Kirin 9000, который дополнят от 8 до 12 ГБ оперативной и 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

Сканер отпечатков пальцев в модели будет под экраном, а еще упоминается быстрая зарядка, датчик ускорения, освещенности и приближения, гироскоп и несъемная батарея.

О камерах смартфона информации нет, но не стоит сомневаться, что она будет флагманской. Другие подробности о новинке пока не раскрываются.