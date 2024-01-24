Опубликованы фотографии коробки для гарнитуры Apple Vision Pro

В настоящее время продукт доступен для предварительного заказа и будет предлагаться в магазинах Apple store в США со 2 февраля.

Недавно появились утечки и заявления, раскрывающие новые подробности о гарнитуре. Например, сообщалось, что она будет тяжелее, чем ожидалось.

Теперь появилась информация о массивной розничной коробке, которая, вероятно, будет включена в комплект поставки гарнитуры Apple Vision Pro и намекает на важные функции.

Недавно Apple показала коробку для гарнитуры Vision Pro в обучающем видеоролике для своих сотрудников. Коробка имеет минималистичный дизайн Apple и на передней панели есть изображение гарнитуры Vision Pro и надпись «Vision Pro».

Внутри коробки находятся сама гарнитура, две регулируемые повязки разных размеров и маска для лица из мягкой ткани, которая защищает от света.

Коробка Vision Pro явно разработана с учетом содержимого устройства и его структуры. Ранее Apple использовала большие коробки для своих продуктов, но позже перешла к более минималистичному подходу заботясь о природе.

Хотя дизайн коробки может не выглядеть впечатляющим, инновационные функции гарнитуры Vision Pro привлекают внимание пользователей.

Она пользуется большим спросом в Китае, что привело к росту цен на сером рынке. Стоимость гарнитуры составляет 3500 долларов, и скоро станет ясно, соответствует ли она ожиданиям.