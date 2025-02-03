Опубликованы фото защитных чехлов IPhone SE 2025

Инсайдер Majin Bu опубликовал изображения, на которых видно увеличенный модуль камеры нового iPhone SE. Он сообщил, что модель 2025 года будет иметь 6,06-дюймовый экран, тогда как iPhone SE 2020 оснащён 4,7-дюймовым дисплеем.

Также стало известно, что iPhone SE 4 будет иметь 60-герцевый OLED-экран с вырезом и кнопкой действия. Majin Bu заявил, что презентация ожидается в начале апреля.

В дополнение к этому он показал фотографии чехлов для нового iPhone SE 4. Инсайдер ранее делился точными данными о таких устройствах, как iPad mini и iPhone 15, а также публиковал макеты iPhone 16.

Источник: ixbt