Опубликованы фото игрового смартфона Lenovo Legion со встроенным вентилятором

Скоро компания Lenovo презентует новый флагманский смартфон, предназначенный для геймеров.

Новинка Lenovo Legion будет иметь встроенный вентилятор, а первые фотографии этого устройства уже появились в сети.

Игровой смартфон будет иметь необычный дизайн, а в целом такие устройства имеют две главные проблемы, среди которых перегрев и время автономной работы.

Если последняя проблема решается с помощью зарядки или внешнего аккумулятора, то с перегревом все сложнее.

Решить это решила компания Lenovo встроив в смартфон систему активного охлаждения, представляющую собой встроенный в корпус кулер и отверстие для выдувания воздуха.

Система будет включаться только в момент, когда пользователь будет играть в игры. Также из необычного стоит отметить фронтальную камеру, расположенную в выдвижном модуле на боковой части корпуса.