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Опубликованы фото чехлов нового Google Pixel 9a

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В сети появились новые инсайдерские данные, касающиеся дизайна смартфона Google Pixel 9a.

Опубликованы фото чехлов нового Google Pixel 9a

Официальные чехлы, опубликованные Android Authority, показывают, что Google отказалась от выступающего модуля камеры, что придает устройству более гладкий внешний вид. Ожидается, что Pixel 9a будет представлен на конференции Google I/O в 2025 году.

Хотя Pixel 9a сохраняет общий стиль серии Pixel 9, компания решила изменить оформление вокруг камеры, убрав выступающие края.

Опубликованы фото чехлов нового Google Pixel 9a

Также стало известно, что официальные чехлы для Pixel 9a будут доступны в четырех цветах: Peony (розовый), Obsidian (черный), Iris (фиолетовый) и Porcelain (белый).

Чехлы изготовлены из мягкого силикона, который обеспечивает комфортное удержание и защиту от царапин, а внутренняя часть покрыта микрофиброй для предотвращения повреждений устройства. На внешней стороне аксессуара расположен фирменный логотип Google.

Опубликованы фото чехлов нового Google Pixel 9a Опубликованы фото чехлов нового Google Pixel 9a

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