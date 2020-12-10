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Опубликовано видео с видео с распаковкой AirPods Max за 63 тыс. рыб

10.12.2020 19:07

Ранее на этой неделе Apple представила новые беспроводные наушники-вкладыши под названием AirPods Max , и теперь первые впечатления и видео распаковки появились в различных СМИ и на каналах YouTube. AirPods Max по цене 549 долларов выйдет 15 декабря.

Опубликовано видео с видео с распаковкой AirPods Max за 63 тыс. рыб

AirPods Max оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, разработанным Apple, который, как говорят, обеспечивает «богатые, глубокие басы, точные средние диапазоны и четкое, чистое расширение высоких частот». По словам Apple, каждая амбушюра оснащена чипом Apple H1 для «вычислительного звука», чтобы обеспечить «высочайшее качество прослушивания».

Хотя для углубленных обзоров требуется больше времени, Нилай Патель из The Verge сказал, что звук AirPods Max «более чем достаточно хорош, чтобы конкурировать с другими высококачественными наушниками»:

Что касается звука, я получил удовольствие от прослушивания AirPods Max в течение нескольких часов — они четкие и яркие, с более широкой звуковой сценой, чем мои наушники Sony, и без искажений вообще, даже на максимальной громкости. Скоро у нас будет их полный обзор, включая тесты пространственного звука и заявление Apple о поддержке объемного звука Atmos, так что следите за обновлениями. Но пока будьте уверены, что звук AirPods Max более чем достаточно хорош, чтобы конкурировать с другими высококачественными наушниками.

Apple заявляет, что AirPods Max имеют «дышащую вязаную сетку», охватывающую оголовье, которая распределяет вес для уменьшения давления на голову, но это может быть больше маркетинговый трюк, чем что-либо еще, поскольку Патель сказал, что «не может сказать, что ощущения сильно отличаются от мой Sony WH-1000XM2s, но, возможно, у меня просто очень большая голова».

Патель говорит, что для полной зарядки AirPods Max требуется два часа, заявленное 20-часовое время автономной работы с использованием небольшого зарядного устройства Apple мощностью 5 Вт, без возможности быстрой зарядки, даже если вы используете кабель Lightning-USB-C. Тем не менее, если вы забудете зарядить AirPods Max на ночь, пятиминутной зарядки хватит на 1,5 часа прослушивания.

Дэвид Карной из CNET считает, что AirPods Max «поднимает планку шумоподавления», вытесняя как Sony WH-1000XM4, так и Bose Noise Canceling Headphones 700, две из самых популярных моделей наушников-накладок на рынке:

Вдобавок ко всему, их шумоподавление, пожалуй, лучшее, что я испытал, немного отодвигая шумоподавление как на Sony WH-1000XM4, так и на наушниках Bose с шумоподавлением 700 (я еще не сравнивал их близко с наушниками Bose QuietComfort, которые предлагают лучшее шумоподавление для настоящих беспроводных наушников.) Они не полностью заставляют мир вокруг вас замолчать, но я был на улицах Нью-Йорка, и они отлично справились с подавлением шума — я едва слышал шум вокруг меня. Наконец, они неплохо работают в качестве гарнитуры для совершения звонков и особенно хороши в снижении шума ветра.

Карной также сказал, что AirPods Max имеют «впечатляющее» качество сборки, хотя он отметил, что наушники довольно тяжелые :

Для тяжелых наушников они удобны, но не обязательно суперкомфортны. Было бы неплохо, если бы они были на 20% легче, но конструкция оголовья с сетчатым куполом снижает нагрузку на верхнюю часть головы. Они могут выглядеть и казаться немного большими для людей с меньшими головами, но, похоже, они подходят для многих типов головы.

По словам Apple, AirPods Max поставляются с футляром для переноски, который называется «Smart Case», который переводит наушники в состояние сверхнизкого энергопотребления для сохранения заряда аккумулятора, когда они не используются. Этот случай уже стал предметом шуток в социальных сетях, и многие из первых впечатлений, которыми мы делимся до сих пор, сходятся в том, что случай выглядит довольно своеобразно.

Опубликовано видео с видео с распаковкой AirPods Max за 63 тыс. рыб

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