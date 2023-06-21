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Опубликовано видео разборки нового Mac Pro на процессоре M2 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Разборка Apple Mac Pro нового поколения практически не требует специального инструмента, так как очень много болтов откручиваются руками.
Разборка нового Apple Mac Pro показала, что корпус блока все также легко разбирается, также в нем без труда извлекаются защитные элементы.

В самом дорогом компьютере от Apple на месте где ранее располагался модуль ОЗУ, теперь расположен дополнительный слот для SSD, но самостоятельно накопитель установить не получится.

Он нужен для того чтобы память можно было расширить при заказе соответствующей конфигурации.

Стоит отметить, что в системе отсутствует отдельный модуль видеокарты, из-за этого плата выгладить пустой, а в самом корпусе очень много свободного места.

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