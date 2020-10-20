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Опубликовано видео распаковки нового iPhone 12 Pro в графитовом цвете

20.10.2020 09:46

Хотя iPhone 12 Pro не будет выпущен до пятницы, появилось видео с распаковкой устройства, предоставленное пользователем Twitter DuanRui, которое позволяет более подробно рассмотреть блестящий новый дизайн с плоскими краями и элегантный вариант цвета Graphite.

Бен Гескин повторно загрузил видео с распаковкой на YouTube.

Гескин также загрузил видео распаковки iPhone 12 в синем цвете.

Появилось больше видео о распаковке нового зарядного устройства MagSafe от Apple и чехлов, которые магнитно прикрепляются к задней части моделей iPhone 12.

В дополнение к линейке iPhone 12 Apple отмечает, что ее зарядное устройство MagSafe совместимо с iPhone 8 — iPhone 11 Pro Max, но зарядное устройство не прикрепляется к этим устройствам с помощью магнита. Мощность зарядного устройства MagSafe также ограничена 7,5 Вт на старых iPhone по сравнению с 15 Вт на моделях iPhone 12.

Аарон Золло из ZolloTech продемонстрировал эту обратную совместимость, зарядив iPhone 8 и iPhone 11 Pro Max с помощью зарядного устройства MagSafe. Зарядное устройство также совместимо с чехлами AirPods и AirPods Pro, но не с Apple Watch.

Что касается других аксессуаров MagSafe, канал YouTube MrHtech поделился видео распаковки нового силиконового чехла Apple для iPhone 12 и iPhone 12 Pro в пяти цветах: темно-синий, сливовый, розовый цитрус, кипрский зеленый и кумкват. Примечательно, что силиконовый чехол теперь закрывает нижнюю часть iPhone с вырезами для разъема Lightning, динамика и микрофона.

Фотографии (PRODUCT) RED версии силиконового чехла с MagSafe и другими аксессуарами можно найти на форумах MacRumors.
Канал iCrackUriDevice на YouTube поделился распаковкой прозрачного чехла с MagSafe для iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В отличие от нового силиконового чехла, прозрачный чехол продолжает открывать нижний край iPhone.

Кейсы MagSafe начнут поступать большинству клиентов в пятницу, а доставка кожаного кошелька с MagSafe, похоже, запланирована на ноябрь. Зарядное устройство MagSafe Duo и кожаный чехол с MagSafe от Apple будут доступны позже.

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