Опубликовано изображение планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Опубликовано изображение планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite29.02.2020 23:27
Изображение нового планшета было опубликовано на сайте Slashleaks.
Новый планшет со стилусом выйдет на рынок под названием Samsung Galaxy Tab S6 Lite, да и к тому же его основные характеристики были раскрыты бенчмарком Geekbench.
В этой модели будет установлен процессор Exynos 9611 и 4 ГБ оперативной памяти.
Работать планшет будет под управлением операционной системы Android 10.
Презентация Galaxy Tab S6 Lite состоится весной, но точная дата дебюта пока неизвестна.
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