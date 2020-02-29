Опубликовано изображение планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Изображение нового планшета было опубликовано на сайте Slashleaks.

Новый планшет со стилусом выйдет на рынок под названием Samsung Galaxy Tab S6 Lite, да и к тому же его основные характеристики были раскрыты бенчмарком Geekbench.

В этой модели будет установлен процессор Exynos 9611 и 4 ГБ оперативной памяти.

Работать планшет будет под управлением операционной системы Android 10.

Презентация Galaxy Tab S6 Lite состоится весной, но точная дата дебюта пока неизвестна.