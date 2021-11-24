Опубликовано изображение Honor 60 с изогнутым дисплеем и звездным дизайном на задней панели

Ранее на этой неделе Honor объявила официальную дату запуска Honor 60, а недавний тизер даже показал дизайн задней панели смартфона. Теперь компания поделилась еще одним тизером, который демонстрирует устройство во всей красе.

Производитель смартфонов недавно опубликовал новый тизер в своем официальном аккаунте Weibo (китайский сайт микроблогов). В этом видео компания продемонстрировала полный дизайн Honor 60. Он имеет градиентную синюю заднюю панель, на которой также находятся элементы звездного неба, что соответствует предыдущему официальному тизеру. Глядя на видео, на задней панели устройства есть большой модуль камеры овальной формы в верхнем левом углу, в котором размещены два кольца камеры большого размера с тем, что также похоже на маленькую камеру.

Примечательно, что задняя панель также имеет изгиб по бокам, что должно улучшить сцепление с устройством. Дисплей смартфона спереди имеет закругленные края с обеих сторон, а четыре угла экрана также скруглены. Помимо подчеркнутого дизайна, китайский бренд не раскрыл каких-либо подробностей о грядущем смартфоне. Запуск Honor 60 запланирован на 1 декабря 2021 года, поэтому следите за обновлениями, так как мы будем освещать мероприятие по запуску и любые другие тизеры, которые будут опубликованы до запуска.