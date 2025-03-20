Опубликовано фото чехла iPhone 17 Air со странным дизайном

Apple работает над новой моделью iPhone 17 Air, которая может стать самой тонкой за всю историю компании.

Ожидается, что смартфон будет представлен в 2025 году. В сети появилась фотография чехла, показывающая новый дизайн камеры — вместо привычного квадрата, камера будет в виде длинной горизонтальной полосы, что напоминает устройства Google Pixel.

Эксперты считают, что iPhone 17 Air будет всего 5,5 мм в толщину и получит 6,6-дюймовый экран с технологией 120 Гц ProMotion. Также останется вырез Dynamic Island для камеры и датчиков. Однако пока неизвестно, какой процессор будет у новинки и как тонкий корпус повлияет на аккумулятор.

Источник: digitaltrends