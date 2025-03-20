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Опубликовано фото чехла iPhone 17 Air со странным дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Apple работает над новой моделью iPhone 17 Air, которая может стать самой тонкой за всю историю компании.

Ожидается, что смартфон будет представлен в 2025 году. В сети появилась фотография чехла, показывающая новый дизайн камеры — вместо привычного квадрата, камера будет в виде длинной горизонтальной полосы, что напоминает устройства Google Pixel.

Эксперты считают, что iPhone 17 Air будет всего 5,5 мм в толщину и получит 6,6-дюймовый экран с технологией 120 Гц ProMotion. Также останется вырез Dynamic Island для камеры и датчиков. Однако пока неизвестно, какой процессор будет у новинки и как тонкий корпус повлияет на аккумулятор.

 

Источник: digitaltrends

iPhone iPhone 17 Air
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