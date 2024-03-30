Опубликованные в Сети чехлы для iPhone 16 раскрывают дизайн устройства

В Сети продолжают публиковать новые утечки о серии смартфонов iPhone 16.

До презентации новейшей серии «яблочных» смартфонов еще достаточно далеко, презентация должна состоятся в сентябре текущего года.

Но в Сети уже появилось много макетов и защитных чехлов, которые демонстрируют главные внешние изменения в смартфонах iPhone 16.

Ранее сообщалось, что в iPhone 16 Pro появится дополнительная кнопка для управления камерой, она будет расположена на одной грани с кнопкой питания, единственное пока достоверно неизвестно, будет ли она механическая или ее сделают сенсорной.

Теперь независимые источники в Сети публикуют чехол iPhone 16, который раскрывает внешность аппарата, и показывает, что в стандартной версии не применят отдельную кнопку камеры.

Также стоит обратить внимание, что основная камера iPhone 16 будет состоять из двух датчиков расположенных на одной линии, что позволит сделать в смартфоне пространственную запись.

Все эти данные не являются достоверными, но стоит отметить, что в последние несколько лет, компании Apple все сложнее держать в секрете дизайн своих будущих iPhone.

Источник: gizmochina