Опубликованные схемы Realme GT Neo 6 SE раскрыли его дизайн

Realme работает над серией смартфонов GT Neo 6, среди которых выделяется модель GT Neo 6 SE, оснащенная чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3. По новым данным от информационного агентства Digital Chat Station, устройство сохраняет схожий дизайн с предшественником Neo 5 SE, особенно по модулю камеры, который доходит до края устройства и включает три кольца камеры. Регуляторы питания и громкости расположены на правой стороне.

Касательно технических характеристик, ожидается, что GT Neo 6 SE будет оснащен дисплеем AMOLED 8T LTPO и аккумулятором емкостью 5500 мАч, поддерживающим быструю зарядку 100 Вт. Хотя это та же батарея и емкость зарядки, что и у предыдущей модели Neo 5 SE, предполагается, что устройство обеспечит длительное время автономной работы, возможно, благодаря использованию дисплея LTPO.

Realme также готовит к выпуску модель GT Neo 6 с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, которая также обещает стать интересным предложением в линейке. По ожиданиям, дополнительная информация о серии Realme GT Neo 6 и дата запуска устройств будет объявлена в ближайшее время.