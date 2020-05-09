Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году

Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году09.05.2020 20:43
В опубликованном трейлере продемонстрировали способности бойцов и окружение.
Игру «Партизаны 1941» планируют запустить уже этим летом, а пока работы над ней продолжаются.
В новом трейлере показали тактические возможности, а также насколько разнообразны окружения.
Игрок сможет подстраивать засады, обустраивать базы, добывать ресурсы, а также ему предстоит делать непростые выборы.
Напомним, что игра создается на движке Unreal Engine, а длительность сюжетной кампании будет около 25 часов.
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