Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году

В опубликованном трейлере продемонстрировали способности бойцов и окружение.

Игру «Партизаны 1941» планируют запустить уже этим летом, а пока работы над ней продолжаются.

В новом трейлере показали тактические возможности, а также насколько разнообразны окружения.

Игрок сможет подстраивать засады, обустраивать базы, добывать ресурсы, а также ему предстоит делать непростые выборы.

Напомним, что игра создается на движке Unreal Engine, а длительность сюжетной кампании будет около 25 часов.