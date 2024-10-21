Опубликован ТОП-5 самых востребованных фитнес-браслетов и умных часов

В 2024 году россияне стали на 6% чаще покупать фитнес-браслеты и умные часы по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо», исследуя рынок носимой электроники в стране.

За девять месяцев 2024 года в России было продано более 5,6 миллиона носимых устройств на сумму 38 миллиардов рублей. Средняя цена смарт-часов и фитнес-браслетов составляет 6800 рублей.

Бюджетные спортивные браслеты пользуются наибольшим спросом, и модель Xiaomi Band 8 стала лидером продаж, стоя 2,5-3 тысячи рублей.

В топ-5 популярных моделей носимых устройств в 2024 году вошли:

Xiaomi Band 8 Redmi Watch 3 Active Huawei Band 8 Xiaomi Smart Band 8 Active Huawei Watch GT 4 (46 мм)

Умные часы от Apple также востребованы, особенно модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch SE 2022. В списке самых популярных брендов находятся Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung. В денежном выражении лидирует Apple, за ней следуют Huawei, Samsung, Xiaomi и Redmi.