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Опубликован ТОП-5 доступных и надежных смартфонов от AndroidInsider

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Редакция портала AndroidInsider составила список из пяти надежных смартфонов, которые выделяются хорошим качеством и приемлемой ценой.

Первое место занимает Samsung Galaxy S24 FE. Этот смартфон предлагает сбалансированные характеристики, мощный аккумулятор, водозащиту и яркий AMOLED-дисплей. Он также будет получать обновления One UI в течение 7 лет.

На втором месте находится OnePlus Nord 4. Он оснащен чипом Snapdragon 7 Plus Gen 3, поддерживает быструю зарядку на 100 Вт и имеет металлический корпус с удобной прошивкой OxygenOS 4. Однако камера у этой модели имеет средние характеристики.

Третью позицию занимает iQOO Neo 10 5G. У него аккумулятор на 6100 мАч, быстрая зарядка на 120 Вт и чип Snapdragon 8 Plus Gen 3. Смартфон также оснащен экраном с частотой обновления 144 Гц, но акцент сделан на производительности, а не на качестве фотографий.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают iPhone 15 Plus и Oppo A60.

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