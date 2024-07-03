Опубликован список топ-6 смартфонов первой половины 2024 года по версии The Verge

По мнению The Verge, лучшим смартфоном стала модель Samsung Galaxy S24 Plus. Этот телефон получил высокие оценки за свой большой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с очень четким изображением и плавной работой благодаря высокой частоте обновления 120 Гц.

Он также был отмечен за использование мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4 900 мАч и поддержкой как проводной, так и беспроводной зарядки. Камеры сенсоров на 50 МП, 10 МП и 12 МП позволяют делать фотографии с 3-кратным оптическим зумом.

В топ-6 смартфонов первой половины 2024 года по версии The Verge на втором месте в рейтинге оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, который The Verge назвал «лучшим бескомпромиссным смартфоном».

Третье место занял китайский флагман OnePlus 12. The Verge назвал OnePlus 12 лучшим выбором для тех, кто устал от повсеместного использования искусственного интеллекта.

Google Pixel 8 Pro также был отмечен изданием за свой качественный 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран с высокой частотой обновления 120 Гц. The Verge считает Pixel 8 Pro идеальным решением для создания семейных фото- и видеоархивов.

В рейтинге также были выделены Samsung Galaxy Z Fold 5 и Nothing Phone (2) как особо значимые устройства.