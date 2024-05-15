Опубликован список топ-6 китайских смартфонов по цене 20 000 рублей

Самым популярным сегментом среди покупателей остается недорогой сегмент до 20 тыс. рублей.
Очень хорошо, что китайские производители, которые активно занимаются российским рынком, предлагают варианты смартфонов с приличной камерой, большим объемом памяти и быстрыми процессорами за эту цену.
Несколько моделей смартфонов из Китая, которые могут стать отличной покупкой при бюджете до 20 тыс. рублей, перечислили в ТОП-6 на портале aif.ru.
- Realme 11: Обновленный дизайн корпуса, AMOLED-дисплей с частотой до 90 Гц, мощный чипсет MediaTek Helio G99, объектив камеры с разрешением 108 МП.
- Xiaomi Redmi Note 13 4G: Обновленный дизайн корпуса, яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 685, объем оперативной памяти 6-8 Гб, тройной камерой с главным модулем разрешением 108 МП.
- Tecno Pova 5: IPS-дисплей с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G99, батарея 6000 мАч, объектив камеры с разрешением 50 МП.
- Poco M6 Pro: Корпус похожий на Xiaomi Redmi Note 13 Pro, чипсет MediaTek G99 Ultra, дисплей AMOLED 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, тройная камера с главным модулем разрешением 64 МП.
- Infinix HOT 40 Pro: Яркий IPS-дисплей с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G99, оперативная память до 8 Гб, главный модуль камеры с разрешением 108 МП.
- Oppo А58: Поддержка сетей 5G, яркий IPS-экран, чипсет MediaTek Dimensity 700, объем памяти до 8 Гб, двойная камера с главным модулем разрешением 50 МП.