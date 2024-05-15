Опубликован список топ-6 китайских смартфонов по цене 20 000 рублей

Самым популярным сегментом среди покупателей остается недорогой сегмент до 20 тыс. рублей.

Очень хорошо, что китайские производители, которые активно занимаются российским рынком, предлагают варианты смартфонов с приличной камерой, большим объемом памяти и быстрыми процессорами за эту цену.

Несколько моделей смартфонов из Китая, которые могут стать отличной покупкой при бюджете до 20 тыс. рублей, перечислили в ТОП-6 на портале aif.ru.