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Опубликован список топ-6 китайских смартфонов по цене 20 000 рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано

Самым популярным сегментом среди покупателей остается недорогой сегмент до 20 тыс. рублей.

Очень хорошо, что китайские производители, которые активно занимаются российским рынком, предлагают варианты смартфонов с приличной камерой, большим объемом памяти и быстрыми процессорами за эту цену.

Несколько моделей смартфонов из Китая, которые могут стать отличной покупкой при бюджете до 20 тыс. рублей, перечислили в ТОП-6 на портале aif.ru.

  • Realme 11: Обновленный дизайн корпуса, AMOLED-дисплей с частотой до 90 Гц, мощный чипсет MediaTek Helio G99, объектив камеры с разрешением 108 МП.
  • Xiaomi Redmi Note 13 4G: Обновленный дизайн корпуса, яркий AMOLED-экран с частотой 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 685, объем оперативной памяти 6-8 Гб, тройной камерой с главным модулем разрешением 108 МП.
  • Tecno Pova 5: IPS-дисплей с разрешением 2640×1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G99, батарея 6000 мАч, объектив камеры с разрешением 50 МП.
  • Poco M6 Pro: Корпус похожий на Xiaomi Redmi Note 13 Pro, чипсет MediaTek G99 Ultra, дисплей AMOLED 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, тройная камера с главным модулем разрешением 64 МП.
  • Infinix HOT 40 Pro: Яркий IPS-дисплей с разрешением 2460×1080 пикселей и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G99, оперативная память до 8 Гб, главный модуль камеры с разрешением 108 МП.
  • Oppo А58: Поддержка сетей 5G, яркий IPS-экран, чипсет MediaTek Dimensity 700, объем памяти до 8 Гб, двойная камера с главным модулем разрешением 50 МП.
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