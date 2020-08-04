Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 11

Китайская компания опубликовала список смартфонов, которые планируется обновить до Android 11.

Интересно, что в этом списке не оказалось некоторых популярных моделей. Например, в опубликованном списке отсутствует серия смартфонов Mi 8, а также нет Redmi Note 8T.

По какой причине эти аппараты не получат Android 11 неизвестно. Итак, среди смартфонов компании обновление до новой версии ОС получат Xiaomi Mi 9T, Mi 9t Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite (включая версию 5G), Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite Zoom, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi None 10 Lite, Mi CC9 Pro, а также Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, CC9, Mi 9 Lite, Mi A3.

В числе моделей бренда Redmi оказались следующие устройства: Redmi K20 (включая Pro и Premium), K30, K30 5G, K30 Pro, K30i 5G, 9A, 9C, Redmi 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9, Redmi 19X (5G и Pro).

Кроме этого, в списке заявлены Black Shark 3, 3 Pro, 2, 2 Pro, 3S, а также Poco X2, F2 Pro, M2 Pro, C3.