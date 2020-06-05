Появился список смартфонов, которые получат Android 11

Недавно Google заявила, что переносит онлайн-конференцию для разработчиков, и откладывает публичное бета-тестирование Android 11.

Такое решение было принято из-за массовых беспорядков, возникших в США.

Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11.

Список оказался очень большим, так как в нем более ста моделей.

Информацию предоставил ресурс PocketNow. Сообщается, что в списке указаны подтвержденные модели.

К финальному выходу операционной системы Android 11 список будет расширен.