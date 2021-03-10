Опубликован список приложений, которые нужно срочно удалить со смартфона

Специалист рассказал об опасных приложениях на смартфонах пользователей, от которых нужно избавиться.

При этом как отметил эксперт журнала Forbes Зак Доффман, из магазина приложений Google перечисленные приложения уже удалены, но он считает, что их возвращение под другими названиями лишь вопрос времени.

Итак, в списке указали 8 приложений, с помощью которых злоумышленники могут украсть банковские данные пользователей, причем хакеры даже смогут обойти двухфакторную аутентификацию.

В приложениях есть троян с названием Clast82, позволяющий устанавливать любое вредоносное ПО на устройства.

Итак, в списке приложений, которые нужно срочно удалить со смартфона оказались:

Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

eVPN (com.abcd.evpnfree)

BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

QRecorder (com.record.callvoicerecorder)