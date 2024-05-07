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Опубликован список из 11 смартфонов OnePlus, которые обновятся до Android 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

OnePlus, известный производитель смартфонов, недавно опубликовал полный список устройств, которые получат новейшую операционную систему Android 15 вместе с интерфейсом OxygenOS 15. Этот список включает в себя не только 11 смартфонов OnePlus, но и один планшет OnePlus.

Вот полный перечень устройств OnePlus, которые будут обновлены до Android 15:

OnePlus 12
OnePlus 12R
OnePlus 11
OnePlus 11R
OnePlus 10 Pro
OnePlus 10T
OnePlus 10R
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord CE 3
OnePlus Nord CE 3 Lite
OnePlus Open
OnePlus Pad

Точная дата выпуска окончательной версии Android 15 для всех этих устройств пока неизвестна, но первая бета-версия может появиться уже в июне текущего года.

Это показывает, что OnePlus посвящает большое внимание предоставлению передовых программных решений для своих пользователей.

Грядущее обновление Android 15 обещает внедрить множество инновационных функций и улучшений, повышая общий уровень пользовательского опыта на устройствах OnePlus.

С обновлением этой крупной операционной системы пользователи OnePlus могут ожидать более плавного и улучшенного интерфейса, повышенной производительности, улучшенных мер безопасности и ряд новых функций, которые дополнят их ежедневное взаимодействие со смартфоном.

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