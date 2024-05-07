Опубликован список из 11 смартфонов OnePlus, которые обновятся до Android 15

OnePlus, известный производитель смартфонов, недавно опубликовал полный список устройств, которые получат новейшую операционную систему Android 15 вместе с интерфейсом OxygenOS 15. Этот список включает в себя не только 11 смартфонов OnePlus, но и один планшет OnePlus.

Вот полный перечень устройств OnePlus, которые будут обновлены до Android 15:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Open

OnePlus Pad

Точная дата выпуска окончательной версии Android 15 для всех этих устройств пока неизвестна, но первая бета-версия может появиться уже в июне текущего года.

Это показывает, что OnePlus посвящает большое внимание предоставлению передовых программных решений для своих пользователей.

Грядущее обновление Android 15 обещает внедрить множество инновационных функций и улучшений, повышая общий уровень пользовательского опыта на устройствах OnePlus.

С обновлением этой крупной операционной системы пользователи OnePlus могут ожидать более плавного и улучшенного интерфейса, повышенной производительности, улучшенных мер безопасности и ряд новых функций, которые дополнят их ежедневное взаимодействие со смартфоном.