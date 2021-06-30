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Опубликован список бесплатных игр на PlayStation Plus в июле 2021 года

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Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые будут доступны в июле для подписчиков PlayStation Plus.
Так, в июле владельцы консолей от Sony при активной подписке PlayStation Plus смогут скачать на консоль или добавить в свою библиотеку шутер Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds и A Plague Tale: Innocence.

Первые две игры предлагаются для PS4, а последняя уже рассчитана на пятое поколение консолей.

Перечисленные игры станут доступны с 6 июля, а до этого времени еще можно воспользоваться июньской раздачей в состав которой входит: Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и Operation: Tango.

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