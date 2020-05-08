Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

Статистику по продажам смартфонов на мировом рынке опубликовала компания Canalys.

Аналитики этой компании рассказали о самых продаваемых смартфонах в мире по итогам первого квартала года.

Согласно этим отчётным данным, только iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max заняли 10% рынка смартфонов, а первый является абсолютным лидером.

Его продажи за период январь-март составили 18 млн экземпляров. На второй строчке расположились модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, а следом оказались Samsung Galaxy A51 и A10S.

На шестой строчке первой десятки лидеров расположился iPhone 11 Pro, а следом за ним находятся Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A. Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.

Источник: Gazetadaily.ru.