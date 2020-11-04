Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

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Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

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Обзоры рынков

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

04.11.2020 14:54

Список 10 лучших флагманских телефонов за октябрь AnTuTu возглавляет Huawei Mate 40 Pro, iQOO 5 Pro и iQOO 5. Платформа для тестирования также опубликовала октябрьский список самых эффективных Android-смартфонов в разных ценовых категориях на китайском рынке.

До 1499 юаней (~ 223 доллара США)

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

Redmi 10X 5G (6GB + 128GB) возглавляет список телефонов, которые оцениваются от 0 до 1499 юаней (~ $ 223). Второе и третье места занимают Redmi 9 (4 ГБ + 64 ГБ) и Redmi Note 8 Pr o (6 ГБ + 128 ГБ). Другие телефоны, включенные в список, включают Honor 9X, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 4G, Honor Play 4T Pro и Vivo Y5s.

От 1500 юаней (~ 223 доллара США) до 1999 юаней (~ 298 долларов США)

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

В ценовом диапазоне от 1500 юаней (~ 223 доллара США) до 1999 юаней (~ 298 долларов США) лидирует Redmi K30 Ultra. За ним следуют Redmi K30 5G Racing Edition (6 ГБ + 128 ГБ), а iQOO Z1x (6 ГБ + 128 ГБ) занимают второе и третье места соответственно. В список также входят Vivo Y51s 5G и OPPO 725G.

От 2000 юаней (~ 298 долларов США) до 2999 юаней (~ 447 долларов США)

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

Redmi K30S Ultra (8GB + 128GB) находится на первом месте в рейтинге телефонов стоимостью от 2000 юаней (~ $ 298) до 2999 юаней (~ $ 447). На втором месте Realme X7 Pro 5G (8 ГБ + 128 ГБ) и Redmi K30 Pro (6 ГБ + 128 ГБ). В список включены другие телефоны: iQOO Neo3, iQOO Z1, Realme X50 Pro Player Edition, Realme X50 Pro 5G, Black Shark 3, Redmi 10X Pro 5G и Honor V20.

От 3000 (~ 447 долларов США) и 3999 юаней (~ 596 долларов США)

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

Версия Redmi K30 Pro Zoom (8 ГБ + 256 ГБ), OPPO Ace2 (8 ГБ + 128 ГБ) и Meizu 17 (8 ГБ + 128 ГБ) занимают первое, второе и третье места, соответственно, в 3000 (~ 447 долларов США) юанях и 3999 юанях. (~ 596 $) ценовой диапазон. В списке упомянуты OnePlus 8T, iQOO 5, Xiaomi Mi 10T, Black Shark 3S, Lenovo Legion Pro, ROG Phone 3 и OnePlus 8.

Свыше 4500 юаней (~ 670 долларов)

Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

IQOO 5 Pro , Meizu 17 Pro и Xiaomi Mi 10 Ультра верхние 3 телефоны в выше 4500 юаней (~ $ 670) сегмента. За этими телефонами следуют Xiaomi Mi 10 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Vivo X50 Pro +, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate 40 Pro и Honor 30 Pro +.

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