Опубликован рейтинг мобильных телефонов на Android за октябрь

Список 10 лучших флагманских телефонов за октябрь AnTuTu возглавляет Huawei Mate 40 Pro, iQOO 5 Pro и iQOO 5. Платформа для тестирования также опубликовала октябрьский список самых эффективных Android-смартфонов в разных ценовых категориях на китайском рынке.

До 1499 юаней (~ 223 доллара США)

Redmi 10X 5G (6GB + 128GB) возглавляет список телефонов, которые оцениваются от 0 до 1499 юаней (~ $ 223). Второе и третье места занимают Redmi 9 (4 ГБ + 64 ГБ) и Redmi Note 8 Pr o (6 ГБ + 128 ГБ). Другие телефоны, включенные в список, включают Honor 9X, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 4G, Honor Play 4T Pro и Vivo Y5s.

От 1500 юаней (~ 223 доллара США) до 1999 юаней (~ 298 долларов США)

В ценовом диапазоне от 1500 юаней (~ 223 доллара США) до 1999 юаней (~ 298 долларов США) лидирует Redmi K30 Ultra. За ним следуют Redmi K30 5G Racing Edition (6 ГБ + 128 ГБ), а iQOO Z1x (6 ГБ + 128 ГБ) занимают второе и третье места соответственно. В список также входят Vivo Y51s 5G и OPPO 725G.

От 2000 юаней (~ 298 долларов США) до 2999 юаней (~ 447 долларов США)

Redmi K30S Ultra (8GB + 128GB) находится на первом месте в рейтинге телефонов стоимостью от 2000 юаней (~ $ 298) до 2999 юаней (~ $ 447). На втором месте Realme X7 Pro 5G (8 ГБ + 128 ГБ) и Redmi K30 Pro (6 ГБ + 128 ГБ). В список включены другие телефоны: iQOO Neo3, iQOO Z1, Realme X50 Pro Player Edition, Realme X50 Pro 5G, Black Shark 3, Redmi 10X Pro 5G и Honor V20.

От 3000 (~ 447 долларов США) и 3999 юаней (~ 596 долларов США)

Версия Redmi K30 Pro Zoom (8 ГБ + 256 ГБ), OPPO Ace2 (8 ГБ + 128 ГБ) и Meizu 17 (8 ГБ + 128 ГБ) занимают первое, второе и третье места, соответственно, в 3000 (~ 447 долларов США) юанях и 3999 юанях. (~ 596 $) ценовой диапазон. В списке упомянуты OnePlus 8T, iQOO 5, Xiaomi Mi 10T, Black Shark 3S, Lenovo Legion Pro, ROG Phone 3 и OnePlus 8.

Свыше 4500 юаней (~ 670 долларов)

IQOO 5 Pro , Meizu 17 Pro и Xiaomi Mi 10 Ультра верхние 3 телефоны в выше 4500 юаней (~ $ 670) сегмента. За этими телефонами следуют Xiaomi Mi 10 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Vivo X50 Pro +, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate 40 Pro и Honor 30 Pro +.