Опубликован рейтинг лучших смартфонов за апрель по версии Master Lu

Эксперты бенчмарка Master Lu подготовили новый рейтинг смартфонов, в котором отображают модели с самой плавной работой.

Основной стали данные за апрель, а возглавляет список модель OnePlus 9R с процессором Snapdragon 870 и экраном с частотой обновления 120 Гц.

Lenovo Legion Duel 2 с Snapdragon 888 расположился на втором месте, в тройку вошел Redmi K40 Game Enhanced Edition.

На четвертом и пятом месте оказались Realme Q3 Pro и Realme Q3, а в десятке еще числятся ZTE Axon 30 Ultra, Realme X7 Pro Extreme Edition, Sony Xperia 1 III, ZTE Axon 30 Pro и Sony Xperia 5 III.