Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 для самой популярной консоли доберется позже всего. Разработчики игру сейчас готовят для Xbox и PC.

23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.

На сайте Xbox появилась информация о S.T.A.L.K.E.R. 2, причем ее раскрыл PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Он рассказал, что в новой части будет полностью открытый мир, а мутанты и неигровые персонажи в игре будут взаимодействовать между собой, даже если игрок отсутствует в локации. Таким образом, мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет постоянно меняться.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 у игрока будет большое количество возможностей, в том числе он сможет создать собственную историю и повлиять на ее ход развития.

На показе трейлера было отмечено, что S.T.A.L.K.E.R. 2 сразу будет доступен по подписке Game Pass.

