Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.96 EUR/RUB: 82.19 BTC/USD: 8756.9

24 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

24.07.2020 20:33

S.T.A.L.K.E.R. 2 для самой популярной консоли доберется позже всего. Разработчики игру сейчас готовят для Xbox и PC.
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.

На сайте Xbox появилась информация о S.T.A.L.K.E.R. 2, причем ее раскрыл PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

Он рассказал, что в новой части будет полностью открытый мир, а мутанты и неигровые персонажи в игре будут взаимодействовать между собой, даже если игрок отсутствует в локации. Таким образом, мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет постоянно меняться.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 у игрока будет большое количество возможностей, в том числе он сможет создать собственную историю и повлиять на ее ход развития.

На показе трейлера было отмечено, что S.T.A.L.K.E.R. 2 сразу будет доступен по подписке Game Pass.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги