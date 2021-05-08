Опубликован первый рейтинг самых мощных флагманских смартфонов AnTuTu V9

Специалисты бенчмарка подготовили новый рейтинг самых производительных смартфонов, основываясь на данных тестов за апрель 2021 года.

К тому же рейтинг становится первым, основой для которого стала версия AnTuTu Benchmark V9, бета-вариант которой тестировался более месяца.

В этой версии добавили технологию Vulkan, оптимизировали алгоритмы, а также используются новые сценарии.

Итак, в свежем ТОП-10 лидером стал Black Shark 4 Pro, который заработал 860 467 баллов. Второе место оказалось за OPPO Find X3 Pro с показателем 831 801 балл, а третий результат показал Nubia Red Magic 6 Pro, который по результатам тестов заработал 828 649 баллов.

В первую пятерку входят OnePlus 9 Pro и Lenovo Legion 2 Pro, у которых показатель составил 826 004 и 821 571 балл.

В десятке самых производительных флагманских смартфонов оказались следующие аппараты:

Vivo X60 Pro+ – 815 884 балла; iQOO 7 – 815 589 баллов; OnePlus 9 – 809 703 балла; Xiaomi Mi 11 Ultra – 808 131 балл; Xiaomi Mi 11 – 801 900 баллов.