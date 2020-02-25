Опубликован первый официальный тизер Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30 Pro 5G станет старшей версией уже доступного на рынке смартфона Redmi K30 5G.

В Сети опубликовали первый тизер будущего флагманского смартфона бренда Redmi. На рынке он придет на смену Redmi K20 Pro, который в России и на других рынках (за исключением Китая) предлагается под название Xiaomi Mi 9T Pro.

Судя по изображению, Redmi K30 Pro 5G получит безрамочный экран и выдвижную камеру.

Где будет установлен сканер отпечатка пальца пока неизвестно, предположительно под экраном.

Точно известно, что в основе смартфона будет лежать Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0.

По слухам, экран в смартфоне установят диагональю 6,6-дюйма, а батарею на 4700 мАч. Презентация Redmi K30 Pro 5G состоится в марте.