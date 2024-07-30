Опубликован перечень признаков скорой смерти процессора

Эксперты из XDA-Developers поделились советами о том, как определить, что процессор может вскоре выйти из строя.

Если компьютер часто зависает или перезагружается без видимой причины, особенно при небольшой нагрузке, это может указывать на неисправность процессора.

Также важно следить за температурой: если процессор перегревается даже во время обычной работы, это тревожный сигнал. Стоит проверить, правильно ли установлен кулер и какова состояние термопасты.

Частые синие экраны и сбои приложений, особенно при высоких нагрузках, также могут свидетельствовать о проблемах с процессором. Для диагностики рекомендуется использовать утилиту Event Viewer, которая поможет выяснить причины ошибок.

Если компьютер неожиданно перезагружается при выполнении простых задач, это может говорить о серьезных проблемах. Все эти признаки могут указывать на необходимость замены процессора, если остальные компоненты работают исправно.

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