Опубликован отчет популярности браузеров на мировом рынке

Аналитики компании Statcounter представили новый отчёт о ситуации на мировом рынке браузеров.

По данным на ноябрь 2024 года, Google Chrome остаётся лидером с рыночной долей 66,31%, увеличив свою позицию на 1,09%.

На втором месте находится Microsoft Edge с долей 12,87%, что на 0,69% меньше, чем в прошлом месяце. В сравнении с ноябрем 2023 года, когда его доля составляла 11,23%, прирост тоже незначителен.

Safari занимает третью позицию с показателем 9,13%, увеличившись на 0,07%.

Mozilla Firefox немного улучшил свои позиции, заняв 6,45% рынка (+0,06%), а замыкает пятёрку лидеров браузер Opera с долей 2,81%, что на 0,39% меньше, чем в прошлом месяце.