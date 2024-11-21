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Опубликован официальный перечень смартфонов OPPO с обновлением до ColorOS 15

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Компания OPPO приступила к развертыванию ColorOS 15 на мировом рынке и представила полный список устройств, которые в ближайшее время получат обновление до последней версии прошивки.

Опубликован официальный перечень смартфонов OPPO с обновлением до ColorOS 15

Первая волна обновлений стартует в ноябре 2024 года и затронет следующие модели:

  • OPPO Find N3
  • OPPO Find N3 Flip
  • OPPO Reno11 5G

Вторая волна обновлений запланирована на декабрь 2024 года и включает:

  • Серия OPPO Reno12 (Reno12 Pro 5G, Reno12 5G, Reno12 FS 5G, Reno12 F 5G)
  • Серия OPPO Reno11 (Reno11 5G, Reno11 F 5G)
  • OPPO K12x 5G
  • OPPO F27 5G
  • OPPO F25 Pro 5G
  • OPPO Pad 3 Pro
  • OPPO Pad 2

Развертывание ColorOS 15 продолжится в первой половине 2025 года, и на этом этапе обновятся:

  • OPPO Find N2
  • OPPO Find X5 / X5 Pro
  • OPPO Reno11 A
  • OPPO Reno10 5G / Reno10 Pro 5G / Reno10 Pro+ 5G
  • OPPO F27 Pro+
  • OPPO Reno12 F / Reno12 FS
  • OPPO Reno11 FS
  • OPPO Reno8 T / Reno8 T 5G
  • OPPO F23 5G
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