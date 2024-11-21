Опубликован официальный перечень смартфонов OPPO с обновлением до ColorOS 15

Компания OPPO приступила к развертыванию ColorOS 15 на мировом рынке и представила полный список устройств, которые в ближайшее время получат обновление до последней версии прошивки.
Первая волна обновлений стартует в ноябре 2024 года и затронет следующие модели:
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Reno11 5G
Вторая волна обновлений запланирована на декабрь 2024 года и включает:
- Серия OPPO Reno12 (Reno12 Pro 5G, Reno12 5G, Reno12 FS 5G, Reno12 F 5G)
- Серия OPPO Reno11 (Reno11 5G, Reno11 F 5G)
- OPPO K12x 5G
- OPPO F27 5G
- OPPO F25 Pro 5G
- OPPO Pad 3 Pro
- OPPO Pad 2
Развертывание ColorOS 15 продолжится в первой половине 2025 года, и на этом этапе обновятся:
- OPPO Find N2
- OPPO Find X5 / X5 Pro
- OPPO Reno11 A
- OPPO Reno10 5G / Reno10 Pro 5G / Reno10 Pro+ 5G
- OPPO F27 Pro+
- OPPO Reno12 F / Reno12 FS
- OPPO Reno11 FS
- OPPO Reno8 T / Reno8 T 5G
- OPPO F23 5G