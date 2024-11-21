Опубликован официальный перечень смартфонов OPPO с обновлением до ColorOS 15

Компания OPPO приступила к развертыванию ColorOS 15 на мировом рынке и представила полный список устройств, которые в ближайшее время получат обновление до последней версии прошивки.

Первая волна обновлений стартует в ноябре 2024 года и затронет следующие модели:

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno11 5G

Вторая волна обновлений запланирована на декабрь 2024 года и включает:

Серия OPPO Reno12 (Reno12 Pro 5G, Reno12 5G, Reno12 FS 5G, Reno12 F 5G)

Серия OPPO Reno11 (Reno11 5G, Reno11 F 5G)

OPPO K12x 5G

OPPO F27 5G

OPPO F25 Pro 5G

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 2

Развертывание ColorOS 15 продолжится в первой половине 2025 года, и на этом этапе обновятся: