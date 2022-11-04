Опубликован новый геймплейный видеоролик Atomic Heart

Новый геймплейный ролик Atomic Heart показывает бой с босом, который в игре носит имя Ежиха.

Против героя выступает горнопроходческий робот, который двигается на большой скорости по круглой арене. Чтобы уничтожить Ежиху, нужно найти уязвимое место, а также постоянно увариваться.

Atomic Heart появится 21 февраля 2023 года на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, также ее разработали для ПК. Отмечается, что игра с первого дня релиза станет доступна в Game Pass, но в российском сегменте сервиса ее не будет.