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Опубликован новый геймплейный видеоролик Atomic Heart

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Новый геймплейный ролик Atomic Heart показывает бой с босом, который в игре носит имя Ежиха.
Против героя выступает горнопроходческий робот, который двигается на большой скорости по круглой арене. Чтобы уничтожить Ежиху, нужно найти уязвимое место, а также постоянно увариваться.

Atomic Heart появится 21 февраля 2023 года на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, также ее разработали для ПК. Отмечается, что игра с первого дня релиза станет доступна в Game Pass, но в российском сегменте сервиса ее не будет.

Atomic Heart
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