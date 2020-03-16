Опубликовали «живые» фото и рендер камерофона Vivo V19

Источником новых фотографий и рендеров смартфона стал Slashleaks.

Новый Vivo V19 будет представлен в ближайшее время, при этом подробностей о нем известно немного.

А вот его внешность уже рассекречена и судя по фотографиям, в аппарате сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран, а на задней панели расположится прямоугольный блок основной камеры.

Похоже, что такое решение будет трендом 2020 года. Также сообщается, что смартфон будет оснащен специальным ночным режимом съемки Aura Screen Light.