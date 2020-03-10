Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung выпустит новый фаблет только во второй половине года, но уже в Сети опубликовали первые рендерные изображения, представив, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20 5G.

Рендеры подготовили дизайнеры сайта Letsgodigital. Как выяснили инсайдеры, в новом Samsung Galaxy Note 20 5G окажется самый большой экран в истории линейки – 6,9 дюйма.

Дисплей получит поддержку частоты обновления 120 Гц, но режим можно выбрать при максимальном разрешении экрана.

Основная камера в смартфоне расположится горизонтально, как и в прошлогодней модели.

Предполагается, что в основной камере будет 108-мегапиксельный модуль и 10-кратный зум, как у Galaxy S20 Ultra. Также ожидается расширение функционала стилуса S Pen.