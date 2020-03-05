Опубликовали первые фотографии бюджетного Google Pixel 4a

Источником снимков нового смартфона стал сайт Slashleaks. На фото показали смартфон Google Pixel 4a, который, как ожидается, будет представлен этой весной.

Новинка, судя по фотографиям получит спорный дизайн с квадратным модулем основной камеры, как у моделей Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Фронтальная камера будет располагаться в вырезе в дисплее.

По предварительным данным, бюджетный смартфон получит процессор Snapdragon 730 или 765, а оперативной памяти в нем установят 4 ГБ. Встроенной памяти окажется 64 ГБ.

Никакие другие подробности пока не раскрывают.