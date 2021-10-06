Опрос показывает, что пользователи Apple недовольны iPhone 13 и Apple Watch Series 7

Согласно результатам нового опроса, проведенного SellCell, пользователи устройств Apple в значительной степени недовольны линейкой iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

В ходе опроса 5000 пользователей iPhone в возрасте 18 лет и старше в США в период с 23 по 30 сентября были опрошены, что они думают о недавно анонсированных моделях «iPhone 13» и «Apple Watch Series 7».

64 процента пользователей заявили, что линейка iPhone 13 «не очень» или «совсем не интересна». 21,5 процента считают, что модели iPhone 13 «в некоторой степени» интересны, и только 14,4 процента заявили, что они «чрезвычайно» или «очень интересны».

Меньшая часть респондентов, 23,3 процента, намеревается перейти на модель «iPhone 13», что на 20,5 процента меньше, чем в ходе предварительного опроса, проведенного два месяца назад, согласно которому намерение приобрести «iPhone 13» достигло 43,7 процента. Это указывает на значительное снижение интереса к iPhone 13 после его анонса.

Среди 23,3% респондентов, которые намерены перейти на модель «iPhone 13», 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro является наиболее популярным выбором с 42,5% ответов. Следующим по популярности был 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max с 26,3 процента, за ним следует стандартный 6,1-дюймовый iPhone 13 с 22 процентами.

5,4-дюймовый iPhone 13 мини продолжает тенденцию из iPhone 12 мини , всего лишь 9,2 процента респондентов , планирующих купить наименьшую iPhone 13. Самые маленькие iPhone от Apple за последний год изо всех сил пытались завоевать популярность у значительной части потребителей, что привело к ожиданиям, что Apple прекратит выпуск модели 5,4-дюймового размера в 2022 году в пользу нового, более крупного 6,7-дюймового « iPhone 14 Max ». модель.

Из 23,3%, планирующих обновление, основной причиной для этого стал дисплей ProMotion и более длительное время автономной работы 34,1% и 25,3% респондентов соответственно. 26,2% заявили, что не было явной причины покупать модель «iPhone 13», но они были просто связаны с обновлением или были привязаны к ежегодному обновлению или программе обмена.

Улучшения камеры iPhone 13, такие как более крупные сенсоры и кинематографический режим, были среди функций, наиболее активно продвигаемых Apple в этом году, но только 5,4 процента респондентов, планирующих обновление, назвали улучшения камеры основной причиной обновления.

Точно так же новый вариант хранилища 1 ТБ был назван только 3,2% пользователей причиной для обновления. Широко осуждаемая выемка, размер которой в моделях iPhone 13, наконец, уменьшился на 20%, был назван лишь 1,5% респондентов основной причиной для обновления.

Из 76,8% существующих пользователей «iPhone», которые не заинтересованы в покупке модели «iPhone 13», 29,3% заявили, что отсутствие сканера отпечатков пальцев Touch ID было основным фактором, сдерживавшим их. 19,5% заявили, что нет никаких основных функций, которые требовали бы обновления, но другие критические замечания включали отсутствие постоянно включенного дисплея, дизайн без выемок, частоту 120 Гц на стандартных моделях и порт USB-C.

Новые варианты цвета, такие как Sierra Blue и Starlight, были основной причиной обновления для 1,1 процента респондентов. С другой стороны, 2,4 процента заявили, что основная причина отказа от обновления была неприязнь к доступным цветам.

36,8% из тех, кто не планирует обновляться, заявили, что вместо этого ждут iPhone 14 . 16,1% переходят на устройства Android, при этом 45,1% этих пользователей планируют купить устройство Google, 41,8% планируют купить устройство Samsung и 8,4% планируют купить устройство OnePlus.

Что касается других продуктов, которые Apple анонсировала на своем специальном мероприятии California Streaming в прошлом месяце, 18,2 процента пользователей «iPhone» планируют купить новый iPad после выпуска iPad mini шестого поколения и « iPad» девятого поколения.

Как и «iPhone 13», «Apple Watch Series 7», согласно опросу, также, похоже, разочаровал пользователей, несмотря на его больший дисплей, более прочный дизайн и более быструю зарядку. Лишь 7,5% пользователей «iPhone» заявили, что планируют купить модель «Apple Watch Series 7». Предварительные заказы на «Apple Watch Series 7» открываются в пятницу, 8 октября.