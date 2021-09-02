Опрос: 82% пользователей Android не интересуются iPhone 13

До презентации iPhone 13 осталось две недели и, как правило, накануне выхода iPhone нового поколения продажи предшественников стремительно падают, пользователи уже больше смотрят на новинки. Но в этом году это правило не действует, спрос существенно не падает. Не верят ли пользователи, что iPhone 13 предложит что-то действительно интересное и важное?

Происходящее позволяет сделать вывод, что iPhone 13 действительно не вызывает особого интереса у потенциальных покупателей. Это та же серия iPhone 12 с небольшими изменениями, и покупать следующее поколение не стоит. Тоже переплачивая за это. Низкий интерес к iPhone 13 подтверждается и результатами недавнего опроса.

Но есть важный момент — опрос проводился в США и среди пользователей Android- устройств. Всего в опросе приняли участие 5000 респондентов, и только 18% заявили, что подумают о покупке iPhone 13. При этом 82% уверенно заявили, что переход на iOS не в их интересах.

Похоже, они не видят преимуществ перехода на iOS. Для сравнения, в прошлом году 33% пользователей аналогичного опроса высказались за возможную покупку iPhone 12. Среди основных причин своего нежелания покупать новые устройства Apple респонденты назвали отсутствие на дисплее сканера отпечатков пальцев (32 %).