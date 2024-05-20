Определены сроки запуска в России коммерческих 5G-сетей

Дмитрий Угнивенко, замглавы Минцифры РФ, сообщил журналистам о планах развертывания 5G-сетей на всей территории России.

Он поделился информацией о скором создании коммерческих тестовых зон для нового поколения сетей.

Угнивенко отметил, что к 2030 году планируется создать пилотные зоны 5G в каждом субъекте РФ, а в 16 городах с населением свыше 1 миллиона человек будут запущены коммерческие сети.

Кроме того, в планах также включена разработка единой сети для интернета вещей (IoT), которая позволит управлять удаленными датчиками и обеспечит сбор и обработку данных в единой инфраструктуре в удаленном режиме.

Минцифры уже определили регионы, где будет проводиться тестирование 5G-сетей, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также Московскую и Ленинградскую области.