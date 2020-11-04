Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»04.11.2020 11:58
Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию.
- Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо 2-парных кабелях, применяемых в сетях 100BASE-TХ Fast Ethernet и 10BASE-T Ethernet. 4-парным обычно прокладывают 1000BASE-T Gigabit Ethernet.
- Категория 6, применяемая в высокоскоростных сетях, либо сетях, рассчитанных на перспективу, заняла вторую позицию с ценой 15-35 руб./м. Это 4-парный проводник для сетей 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet.
- Категории 6а, 7, 7а с экранированными жилами для пользовательских сетей до 10 Гбит/сек заняли третье место с ценой до 40 руб/м.
Проанализируем ситуацию. Определить лучшую категорию – полдела, ведь она говорит лишь об уровне исполнения без учёта характеристик. Очевидно, что тот или иной кабель несёт ту частоту и поддерживает такую скорость связи, какие обеспечивает сетевое функциональное оборудование, поэтому потребителю стоит также знать наиболее распространённый тип «витой пары».
О типах
Сейчас наиболее ходовым признаётся UTP (Unshielded Twisted Pair – «неэкранированная витая пара»). Вопреки тому, что UTP не снабжён экраном, он изолирован от помех довольно эффективной балансной защитой.
Что касается типов FTP (Foiled Twisted Pair – «фольгированная витая пара») и SFTP (Screened Foiled Twisted Pair – «экранированная фольгированная витая пара»), то большинство наблюдателей констатируют снижение интереса к ним со стороны массового покупателя. Дело в том, что:
- Ни SFTР, ни тем более FTP не снимают проблему мощных электромагнитных помех без добротного заземления обоих концов кабеля и сетевого оборудования. Даже наоборот: незаземлённый или плохо заземлённый экран и масса создают замкнутый контур, который собирает все окружающие помехи.
- Ёмкость экрана объективно глушит передачу – потеря модуляции в экранированном проводнике наблюдается заметнее.
- Механическое повреждение экрана, при изгибе обеспечивающее разрыв контакта, делает изделие беззащитным.
- Подготовка и обслуживание экранированной продукции хлопотнее, нежели обычной.
Таким образом, применение экранированного проводника в быту оказывается нецелесообразным: его эксплуатация требует соблюдения дополнительных технологических норм при практически равнозначном результате. Да и в промышленных условиях он далеко не всегда себя оправдывает. Всё это играет в пользу прокладки оптоволокна. Более того, его дальнейшее удешевление в дальнейшем, похоже, сделает производство витопарных кабелей неактуальным.
О качестве и брендах
Наконец, наш рейтинг не был бы полным без градации изделий по производителям и классу (полный перечень брендов можно посмотреть в каталоге витой пары).
«Премиум»
Результаты тестов наглядно показали, что продукция элитного уровня характерна для брендов:
- Hyperline, Nikolan (оба – КНР);
- SkyNet (РФ).
Правда, для домашнего интернета её не применяют – и не потому, что не подходит, а из-за того, что неоправданно дорога. Скажем, сетевые кабели, подобные 40GBASE-T, прокладывают в структурах с высокими требованиями – органах государственного управления, банках, офисах транснациональных корпораций.
«Комфорт»
В данном сегменте монополистом считается NetLan (КНР). «Витые пары» серий EC и UEC/UCA сейчас в тренде на просторах бывшего СССР. Но в среднем ценовом интервале, как нигде, решающую роль играют категория и тип кабеля.
«Бюджет»
Представлен ТМ Ripo, CabLAN (оба – КНР). «Витая пара» эконом-класса – кабель с омеднёнными жилами (ССА), вполне пригоден для малобюджетных локальных сетей. Например, FTP4 CAT5E 24AWG outdoor CabLAN.
Также китайские производители выпускают бюджетный сетевой кабель с жилами из чистой меди (Cu). Оптимален в плане баланса «стоимость-качество» для населения. Например, UTP2 CAT5E 24AWG Ripo Standart.
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