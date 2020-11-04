Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию.

Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо 2-парных кабелях, применяемых в сетях 100BASE-TХ Fast Ethernet и 10BASE-T Ethernet. 4-парным обычно прокладывают 1000BASE-T Gigabit Ethernet.

Категория 6, применяемая в высокоскоростных сетях, либо сетях, рассчитанных на перспективу, заняла вторую позицию с ценой 15-35 руб./м. Это 4-парный проводник для сетей 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet.

Категории 6а, 7, 7а с экранированными жилами для пользовательских сетей до 10 Гбит/сек заняли третье место с ценой до 40 руб/м.

Проанализируем ситуацию. Определить лучшую категорию – полдела, ведь она говорит лишь об уровне исполнения без учёта характеристик. Очевидно, что тот или иной кабель несёт ту частоту и поддерживает такую скорость связи, какие обеспечивает сетевое функциональное оборудование, поэтому потребителю стоит также знать наиболее распространённый тип «витой пары».

О типах

Сейчас наиболее ходовым признаётся UTP (Unshielded Twisted Pair – «неэкранированная витая пара»). Вопреки тому, что UTP не снабжён экраном, он изолирован от помех довольно эффективной балансной защитой.

Что касается типов FTP (Foiled Twisted Pair – «фольгированная витая пара») и SFTP (Screened Foiled Twisted Pair – «экранированная фольгированная витая пара»), то большинство наблюдателей констатируют снижение интереса к ним со стороны массового покупателя. Дело в том, что:

Ни SFTР, ни тем более FTP не снимают проблему мощных электромагнитных помех без добротного заземления обоих концов кабеля и сетевого оборудования. Даже наоборот: незаземлённый или плохо заземлённый экран и масса создают замкнутый контур, который собирает все окружающие помехи. Ёмкость экрана объективно глушит передачу – потеря модуляции в экранированном проводнике наблюдается заметнее. Механическое повреждение экрана, при изгибе обеспечивающее разрыв контакта, делает изделие беззащитным. Подготовка и обслуживание экранированной продукции хлопотнее, нежели обычной.

Таким образом, применение экранированного проводника в быту оказывается нецелесообразным: его эксплуатация требует соблюдения дополнительных технологических норм при практически равнозначном результате. Да и в промышленных условиях он далеко не всегда себя оправдывает. Всё это играет в пользу прокладки оптоволокна. Более того, его дальнейшее удешевление в дальнейшем, похоже, сделает производство витопарных кабелей неактуальным.

О качестве и брендах

Наконец, наш рейтинг не был бы полным без градации изделий по производителям и классу (полный перечень брендов можно посмотреть в каталоге витой пары).

«Премиум»

Результаты тестов наглядно показали, что продукция элитного уровня характерна для брендов:

Hyperline, Nikolan (оба – КНР); SkyNet (РФ).

Правда, для домашнего интернета её не применяют – и не потому, что не подходит, а из-за того, что неоправданно дорога. Скажем, сетевые кабели, подобные 40GBASE-T, прокладывают в структурах с высокими требованиями – органах государственного управления, банках, офисах транснациональных корпораций.

«Комфорт»

В данном сегменте монополистом считается NetLan (КНР). «Витые пары» серий EC и UEC/UCA сейчас в тренде на просторах бывшего СССР. Но в среднем ценовом интервале, как нигде, решающую роль играют категория и тип кабеля.

«Бюджет»

Представлен ТМ Ripo, CabLAN (оба – КНР). «Витая пара» эконом-класса – кабель с омеднёнными жилами (ССА), вполне пригоден для малобюджетных локальных сетей. Например, FTP4 CAT5E 24AWG outdoor CabLAN.

Также китайские производители выпускают бюджетный сетевой кабель с жилами из чистой меди (Cu). Оптимален в плане баланса «стоимость-качество» для населения. Например, UTP2 CAT5E 24AWG Ripo Standart.