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Определено неподходящее место для Wi-Fi-роутера в квартире

15.08.2020 18:41

Эксперт в России рассказал, насколько опасен Wi-Fi-роутер в квартире и где его лучше расположить, чтобы волны не вредили здоровью.
Как пишет агентство «Прайм», ссылаясь на слова директора института информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, лучше всего роутеры располагать подальше от кровати, а если пользователи очень боятся излучений, то на ночь его советуют выключать.

Также специалист говорит, что еще ни одна организация или компания не нашла подтверждений, что Wi-Fi-роутеры вредят здоровью, ведь электромагнитное излучение исходит даже от электрического чайника, но им пользуются без опасений.

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