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Определен предельный срок жизни смартфонов

12.10.2020 19:53

Эксперт рассказал, какой максимальный срок жизни современных смартфонов.
Информацией поделился руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью с радио Sputnik. Как говорит специалист, смартфон нужно менять около одного раза в три года. Именно этот срок и был назван предельным.

Уточняется, что среднестатистический пользователь смартфона обычно меняет его раз в три года, но отмечается, что этот срок постепенно увеличивается.

Впрочем, срок жизни смартфонов в три года уже является рекордным показателем, ведь постепенно мы приближаемся к тому моменту, когда техника меняется не из-за выхода новой с новыми функциями, а когда выходит из строя старая.

Кроме этого, эксперт говорит, что пользователи все меньше стали обращать внимание на дизайн или характеристики.

Однако не все смартфоны рассчитаны исправно работать на протяжении трех лет. В частности, речь идет об аккумуляторах, которые теряют свою емкость уже после двух лет работы.

В связи с этим пользователям рекомендуют соблюдать некоторых рекомендаций, чтобы хоть немного продлить срок его службы.

С другой стороны, когда появляются проблемы с батареей, то необходимо обращаться к специалистам, так как в большинстве смартфонов этот элемент является несъемным, а это влечет за собой дополнительные траты.

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